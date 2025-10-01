オカルト評論家・山口敏太郎氏が都市伝説の妖怪、学校の怪談、心霊スポットに現れる妖怪化した幽霊など、現代人が目撃した怪異を記し、妖怪絵師・増田よしはる氏の挿絵とともに現代の“百鬼夜行絵巻”を作り上げている。第２５５回は「上半身女」だ。上半身しかない女の妖怪である。この妖怪は、電車の中に出現する。つり革にぶら下がって出現し、つり革からつり革に、猿のようにスイスイと渡り歩いていく。明るい電車の中で自