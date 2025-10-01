ドジャースの山本由伸投手（２７）は３０日（日本時間１日）、先発するレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）第２戦を翌日に控えて記者会見を行った。レッズ戦は今季、７月２８日に敵地で先発し、７回を４安打１失点、９三振２四球で勝利投手になった。「結果的には良かったですけど、やっぱりこう良いバッターも、足が速い選手がいたり、コンタクトがいい選手がいたり、とにかくこう打線として素晴らしいチー