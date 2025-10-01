俳優の片岡鶴太郎さん（70）が2025年9月29日、自身のインスタグラムを更新。上下デニムを合わせた、古着スタイルのコーデを披露した。サングラス、ネックレスを合わせ片岡さんは、「TOKYO FMスタジオ入り」とつづり、デニムシャツとデニムパンツを合わせたコーデを投稿。「#古着」「#アンティーク」「#ダメージデニム」などのハッシュタグを添えた。インスタグラムに投稿された写真では、シンプルなデニムシャツとダメージデザイン