株式会社ROBOZが、2025年10月4日(土)に、新潟県妙高市の「市制施行20周年記念事業」において、夜空を彩るドローンショーを実施します。記念の節目を祝う公式事業の一環として、市民の皆さまとともに歩んだ20年を、妙高らしさをモチーフにした大きなストーリーとして空に描き出します。 妙高市制施行20周年記念事業 ドローンショー 株式会社ROBOZが、光と音楽を融合させた革新的な演出で、妙高市の市制施行20周年と