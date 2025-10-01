ＦＣ東京は１日までに、第３３節の清水戦（４日・アイスタ）、同３４節の広島戦（１７日・Ｅピース）、同３６節の町田戦（１１月９日・国立）の敵地３試合でＳｐｅｃｉａｌｋｉｔを着用すると発表した。５月の広島戦で初披露して以来の着用で、同戦では０―３で敗戦したこともあり、ＦＷ仲川輝人は「グレーカラーのＳｐｅｃｉａｌｋｉｔを身にまとって、アウェーゲームを戦うことに特別な意味を感じています。前回、このユ