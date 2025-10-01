初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰するストロングスタイル（ＳＳＰＷ）の間下隼人が９月２８日に“邪道”大仁田厚が主宰する「ＦＭＷＥ」神奈川・鶴見青果市場大会で挑んだ初の電流爆破マッチで頭部を裂傷し「全治１か月」の重傷を負っていたことが１日までに分かった。間下は、鶴見大会のメインイベントで関根“シュレック”秀樹と大仁田、雷神矢口と有刺鉄線バリケードボード地雷爆破＋電流爆破バットデスマッチで対戦し