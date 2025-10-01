UCC上島珈琲が、素敵なプレゼントが総計2,810名様に当たる「2025 Coffee Dreamキャンペーン」を開催！UCCがオフィシャルスポンサーとして協賛している東京ディズニーシーにて開催される「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト」に招待されるほか、素敵な賞品が抽選で当たるキャンペーンです☆ UCC上島珈琲「2025 Coffee Dreamキャンペーン」 キャンペーン期間（レシート有効期