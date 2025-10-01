10月1日は「メガネの日」です。眼鏡の愛用者に感謝の気持ちを表そうと、日本眼鏡関連団体協議会（現在は解散）が1997年に制定しました。眼鏡の正しい手入れ方法について、眼鏡やコンタクトレンズなどを販売するメガネスーパー（東京都中央区）が公式サイトで紹介しています。メガネスーパーは眼鏡の正しい手入れ方法について、次のように紹介しています。【眼鏡の正しい手入れ方法】（1）まず水洗いをする傷を防止するためにも