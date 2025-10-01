韓国の女優、キム・オクビン（38）が結婚する。10月1日、所属事務所GHOST STUDIO（ゴーストスタジオ）は「キム・オクビンが11月16日、大切なご縁に出会い、百年の契りを結ぶ」と明らかにした。続けて「お相手は一般男性で、結婚式は両家の親族や親しい知人たちとともに非公開で執り行う予定だ」とし、「一般人であるお相手の男性と両家の家族に配慮し、具体的な場所や時間など結婚式に関する詳細は公開が難しい点についてご理解を