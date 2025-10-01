今回ご紹介するのはセリアの優秀掃除アイテム！本来は収納場所を取るブラシが、ぺったんこのシート状になったアイディア商品なんです。汚れをかき出す繊維と、ふき取る繊維の2種類でお風呂や洗面周りの石けんカスやヌメリ、髪の毛などをキレイにすることができますよ！早速チェックしていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：凄腕 W繊維 ブラッシングシート（8枚入）価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅40×高さ