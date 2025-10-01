つくろう！あそぼう！楽しもう！をテーマに、「第63回全日本模型ホビーショー」が、2025年10月18日(土)と10月19日(日)の2日間、東京ビッグサイト南3・4ホールにて開催されます。80社以上のメーカーが出展し、プラモデルやラジコンなど幅広いホビー製品が勢ぞろい。お宝探しが楽しめる「ジャンク市」や、初心者向けの「プラモデル体験教室」も同時開催される、ホビーの魅力が満載のイベントです。 第63回全日本模型ホビーショ