埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県などで構成される「九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会」が、「チャレンジ省資源宣言」プレゼントキャンペーンを2025年10月1日(水)より実施します。2025年は「江戸時代の知恵をエコ時代のくらしに〜世はエコ時代〜」をテーマに、使い捨てプラスチック製品や食品廃棄物の削減を促進する取り組みです。 九都県市首脳会議 チャレンジ省資源宣言 「チャレンジ省資源宣言」は、ワン