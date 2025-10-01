９月２５日、上海博物館「紅翠斗芳菲：宋元明漆器珍品展」の内覧会で、出展された黒面剔犀如意雲文円盤（こくめんてきさいにょいうんもんえんばん）を撮影する人。（上海＝新華社記者／陳浩明）【新華社上海10月1日】中国上海市の上海博物館人民広場館で、日本に伝わった中国漆器を中心に展示する「紅翠斗芳菲:宋元明漆器珍品展」が9月26日から開かれている。上海博物館と東京国立博物館、鎌倉国宝館、東大寺など日本の16機関