三重県鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の役員選定を巡り、指定された人物を役員にする見返りに金銭を受け取ったとして、社会福祉法違反罪に問われた元理事長に、津地裁は1日、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。