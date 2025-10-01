ポーチの種類が豊富なダイソーで、かなり進化した推し活ポーチを発見しました！今回紹介するのは『カラビナ付スクエアポーチ』。クリア窓付きでお気に入りのグッズを入れられると同時に、スマホや小物も一緒に持ち運べるポーチです。他の推し活ポーチと異なり、嬉しい機能も満載！より持ち運びやすく、とても便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カラビナ付スクエアポーチ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイ