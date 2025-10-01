ソフトバンクは１日、武田翔太投手に来季の選手契約を締結しない旨を通達したと発表した。武田は１１年ドラフト１位でソフトバンク入り。１５年に１３勝、１６年には１４勝を飾った。２３年には２９試合に登板したが、昨季と今季は１軍登板がなかった。武田は自身のＳＮＳで「高校卒業から１４年間、福岡ソフトバンクホークスには感謝してもしきれない程お世話になりました」と感謝。「これからもまだまだ挑戦して行こうと思