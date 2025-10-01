タレントのベッキー（41）が、9月30日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時17分、関西ローカル＝TVer見逃し配信あり）に出演。過去のスキャンダルをイジられた。冒頭のナレーションから「平成のバラエティー女王」「2016年までお茶の間を大席巻」とイジられたベッキー。ロケで富山県砺波市を訪れ、呉服店の女将（おかみ）から「必死のパッチやな。人に負けたらあかん。それで頑張ったんやろ？涙出るわ。いろいろあったし。