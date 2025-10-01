19年間連れ添ったカントリー歌手のキース・アーバン（57）との破局が報じられた女優、ニコール・キッドマン（58）が9月30日、裁判所へ離婚を申請したことが分かった。複数のメディアが29日に「別居」を報じ、キッドマンは結婚生活を守りたかったものの、アーバンが家族が暮らす米テネシー州ナッシュビルの自宅を出て同市内に購入した別の家に引っ越したと伝えられていた。2006年5月に結婚した2人の間には、17歳と14歳の娘がいる。