愛犬のウンチが散らばる原因 1.排泄はトイレでするという行動が身についていない 部屋にウンチを散らばす原因の多くが、「トイレで排泄する」ことが身についていないからです。元々外で暮らしていた犬は、決まった場所ではなく、あちこちに排泄していました。 しかしトイレでの排泄は、人間社会で暮らすためには必要なルールです。「食後や運動後などの催しやすいタイミングや犬の様子を見てトイレに誘導し、トイレで排