瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も晴れるところが多い見込みです。ただ、湿った空気や寒気の影響で、岡山県では局地的に雷雨のおそれがあります。念のため天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で29度、津山で28度でしょう。9月30日と同じかやや高い気温になります。 10月2日もよく日差しが届きそうですが、夕方から雲が広がる見通しです。朝の最低気温は岡山で18度、津山で14