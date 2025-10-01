大谷は2年連続PS初戦にアーチをかけた(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平が勝負のポストシーズン初戦でいきなり豪快なアーチをかけた。本拠地で行われたレッズとのワイルドカード初戦に「1番・DH」で先発出場。【動画】大谷がポストシーズン初戦で圧巻の先頭打者アーチを放ったシーンレッズ先発のハンター・グリーンが投じた4球目、100.4マイル（約162キロ）の内角直球を捉えると、打球はぐんぐんと伸び、あっという間に右