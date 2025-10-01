思わぬ事態に、国内が揉めているようだ。FIFA（国際サッカー連盟）は９月29日、南アフリカ代表が、今年３月21日に開催された北中米ワールドカップ・アフリカ予選のレソト戦で出場停止のはずだったMFテボホ・モコエナを起用したとして、この一戦を没収試合にすると発表した。この決定により、２−０の勝利が０−３の敗戦となり、勝点は17から14に減点。結果、得失点差でベナンに抜かれて、２位に転落した。アフリカメディア