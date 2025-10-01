今年4月、山形県山辺町の公園が車に荒らされ、町が警察に被害届を出していた事件で、9月30日に天童市の男が逮捕されました。 【画像】送検された男とえぐられた公園（当時） 町はTUYの取材に対し「損害賠償も視野に検討している」としました。 町の担当者は「逮捕の前に警察から連絡があった」と明かし、「事件当時は憤りや不安の気持ちで受け止めていたが、犯人逮捕で安どした」と話しました。 そして「公園の復旧工事を行っ