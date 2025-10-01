札幌市南区の石山通に親子グマが出没しました。付近ではクマのフンが発見されていて、近隣の小学校２校が臨時休校を決めています。親子のクマが目撃されたのは、札幌市南区南３７条西１０丁目付近の石山通です。１０月１日午前２時半すぎ、タクシーの運転手が路上にいる親子グマを発見しました。警察によりますと、親グマの体長はおよそ１．８メートルで、タクシーに向かって威嚇してきたということです。また、