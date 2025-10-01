Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤ÎÂè3²ó¡ÖÃË¤¿¤Á¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤¬1Æü(NHKÁí¹ç 23:00¡Á23:25)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÆÃÊÌÊÔ Âè3²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ(Ìø°æ)¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄÈþ