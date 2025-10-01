南から湿った空気が流れ込んだ影響で、北海道白老町では記録的な大雨を観測し、町内に避難指示が出されています。今後、同じようなところで雨が降り続く予想のため、土砂災害に厳重な警戒が必要です。白老町森野では、１０月１日午前１０時までの６時間で３２７ミリと、観測史上最大の記録的な大雨となりました。この大雨の影響で、町内の３５５世帯６８５人を対象に避難指示が出されました。町内の道道の一部も冠水のおそれで通行