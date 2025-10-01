ソフトバンクは1日、武田翔太投手（32）に来季の選手契約を締結しない旨を通達したと正式発表した。15、16年に2年連続で2桁勝利をマークした。昨年4月に右肘の手術を受けた影響で、今季まで2年連続で1軍登板はなかった。今季が4年契約の最終年だった。武田は自身のSNSで「14年間の間に怪我に悩まされたり、上手くいかない事の方が多かったですが、そういう時に声を掛けてくれるファンの方々に元気づけられ頑張ることができま