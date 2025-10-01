教員による盗撮画像共有事件で、名古屋地検は1日、横浜市立小教諭の初公判の冒頭陳述で、チャットの開設者とされ、性的姿態撮影処罰法違反罪などで起訴された名古屋市立小の主幹教諭が約10年前から女児を盗撮していたと指摘した。