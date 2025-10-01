千葉県松戸市で木造2階建てアパートが燃える火事があり、男性が死亡したほか、11歳の女の子がけがをして病院に搬送されました。【映像】火災現場の様子9月30日午後11時すぎ、松戸市で「建物の2階から火が出て、黒い煙が見える」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、木造2階建てのアパートから出火し、部屋の中から年齢がわからない男性の遺体がみつかりました。また、11歳の女の子がけがをしましたが、病院に