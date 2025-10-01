日本人観光客にも人気のフィリピンのセブ島沖で30日夜、M7.0の地震があり、30人以上が死亡しました。【映像】騒然とする現地の様子気象庁によりますと、日本時間の30日午後11時ごろ、フィリピン付近でM7.0の地震がありました。現地メディアなどによりますと震源はセブ島沖で、震源に近い地域では複数の建物が倒壊しました。これまでに子どもを含む32人が死亡し、負傷者は100人以上にのぼると伝えられています。現地の日本