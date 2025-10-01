FRプラットフォームは継続？現行型となる日産「スカイライン（V37）」は2014年にフルモデルチェンジをして登場しました。改良を何度か行っていますが、モデルライフは10年以上となり「そろそろフルモデルチェンジか、それとも歴史にピリオドを打つか…」と様々な予想が立てられています。しかしながら日産は「新型スカイラインを登場させる」と表現しています。どんなモデルになるのでしょうか。新型スカイライン!?…と話題に