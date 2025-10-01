TOMORROW X TOGETHERがユニセフと手を取り、世界中の子どもや青少年の「心の健康（メンタルヘルス）」を支援するグローバルキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」を発足した。【写真】TXT・テヒョン、ENHYPENメンバーと“密着SHOT”TOMORROW X TOGETHER（TXT）は、9月30日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークのユニセフ本部で「TOGETHER FOR TOMORROW」パートナーシップ協約式に出席した。式にはキャサリン・ラッセル総裁、キテ