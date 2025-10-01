“歩く治外法権”ジェイソン・ステイサム必殺仕事人アクション映画『ビーキーパー』怒りの続編『ビーキーパー2（The Beekeeper 2）』に、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズや『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（2025）のポム・クレメンティエフ、レスラー出身のアダム・コープランドが参戦を果たすことがわかった。米が伝