Amazonが手書き可能な電子ペーパー搭載デバイス「Kindle Scribe」の新型モデルを2025年9月30日に発表しました。新たなKindle Scribeはフロントライトの有無を選択可能なほか、カラー表示に対応した「Kindle Scribe Colorsoft」もラインナップされています。Amazon Kindle Scribe, now in color-redesigned for productivityhttps://www.aboutamazon.com/news/devices/new-amazon-kindle-scribe-colorKindle Scribeは専用のペンが付