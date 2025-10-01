◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦ヤンキース１―３レッドソックス（３０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が破顔した。吉田は３０日（日本時間１０月１日）、渡米３年目で初のポストシーズンゲームとなる、敵地でのヤンキース戦、７回１死二、三塁で代打で登場。逆転の２点タイムリーを中前に放った。これが決勝点となりチーム先勝の立役者となった