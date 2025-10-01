◆米大リーグワイルドカードシリーズ第１戦ドジャース―レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）連覇を狙うドジャースがポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦に臨み、一発攻勢で序盤３回までに一挙５得点を奪った。初回から本拠地が沸いた。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）は剛速球右腕・グリーンの１００・４マイル（約１６１・