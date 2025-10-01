百十四銀行 百十四銀行（高松市）は、香川県民の景況感や消費の実態などをアンケート調査しました。 1年前と比べて景気はどうかを尋ねたところ、「悪くなった」が39％で、「良くなった」の９％を大きく上回りました。 1年前と比べて暮らし向きはどうかを尋ねたところ、「ゆとりがなくなってきた」が50％で、「どちらともいえない」が43％、「ゆとりが出てきた」が７％でした。 過去1年間の消費支出額について尋