¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹·Ù»ëÄ£¤ª¤È¤êÁÜºº¸¡¾Ú¼¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè11ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤¬¡¢30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Î³ÎÎ©¤âÛ£Ëæ¤Ê¡È¤ª¤È¤êÁÜºº¡É¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤à¡¢·Ù»ëÄ£Æâ¤Î°ÛÃ¼¥Á¡¼¥à¡¦ÄÌ¾Î¡È¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÈÁÖ²÷¥³¥ó¥²¡¼¥à¡Ê¤À¤Þ¤·¹ç¤¤¡Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£¡Ê¡ö°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ËÆó³¬Æ²¡Ê¿¹Àî°ª¡Ë¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤­¡¢¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬¡¼¥¹¤Ë¾×·â¤¬