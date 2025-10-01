◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦ドジャース―レッズ（2025年9月30日ロサンゼルス）ドジャースは9月30日（日本時間10月1日）、本拠でレッズとワイルドカードシリーズ第1戦を行い、3回までに3本塁打で5点を奪った。初回に大谷翔平が相手先発・グリーンの100.4マイル（約161.6キロ）を完璧に捉え先頭打者弾。ポストシーズン初戦でいきなり豪快アーチを放ち、チームに勢いをもたらした。3回には2四球で得た1死二