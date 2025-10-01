「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースが三回、テオスカー・ヘルナンデス外野手の３ランで貴重な追加点を奪った。さらにトミー・エドマン内野手も右翼へ２者連続アーチを放ち、一気に５点のリードを奪った。１死から連続四球と暴投で２死二、三塁の好機を作ると、テオスカーが甘いスライダーを一閃し左翼席へたたき込んだ。さらに続くエドマンもスライダーを一閃。