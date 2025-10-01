厚生労働省＝東京・霞が関厚生労働省は1日、7月の生活保護申請件数が2万5085件で、前年同月と比べ0.6％減ったと発表した。減少は2カ月ぶり。担当者は大きな減少ではないとして「今後の調査を踏まえ傾向を把握したい」と話した。7月から生活保護を受け始めたのは、2万692世帯で2.2％減。以前から受けている人を含む受給世帯数は164万7618世帯で0.4％減った。人数ベースでは199万93人で、総人口の1.6％に当たる。