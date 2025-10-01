ＴＢＳ系「ひるおび！」が１日放送され、前日９月３０日に双子を出産したタレントの中川翔子の話題を冒頭で伝えた。ＭＣの恵俊彰が「うれしいニュースが入ってきましたね」と満面の笑みで切り出すと、江藤愛アナウンサーが「ひるおびファミリーの中川翔子さんがきのう赤ちゃんを出産されました」と伝えた。中川が自身のＳＮＳに投稿した、はちきれんばかりにお腹がふくらんだ写真と双子を両腕に抱きかかえる写真を紹介し、「（