自民党総裁選候補の小泉進次郎農相は1日、自身が会長を務める神奈川県連が投票資格のある党員数を訂正したことを巡る週刊文春電子版の記事に対し、抗議するコメントを発表した。事実に反するとして記事の訂正を要求する考えも示した。