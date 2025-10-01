持続可能なサステナブル経営に取り組む中小企業などを、金融面からサポートしようと9月30日、三十三銀行と三重県信用保証協会が新たな保証制度を創設し覚書を交わしました。この覚書は、環境や経済などの持続可能性に配慮したサステナブル経営に取り組む中小企業などを、保証や融資の面で支援しようと、三十三銀行が合併後としては初めて三重県信用保証協会と交わしたものです。この日は覚書の披露式が開かれ、三十三銀行の堀部勝