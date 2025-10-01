官民一体となって、テロを許さない地域づくりを推進する「みテますキープ制度」。その取り組みに協力するモデル事業所の引継ぎ式が9月30日、三重県の津警察署で行われました。「みテますキープ制度」は官民一体となりテロ対策を推進しようと、2016年の伊勢志摩サミットを機にはじまったもので、警察署ごとにモデル事業所を指定して、テロの未然防止に取り組んでいます。津警察署などで構成する「テロ対策津パートナーシップ」では