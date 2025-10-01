9月30日未明、三重県いなべ市大安町の民家で男性2人が死亡しているのが見つかりました。警察は事件性の有無を含めて捜査しています。警察の調べによりますと、30日午前1時20分ごろ、いなべ市大安町平塚の民家で、この家に住む79歳の女性が、2階の寝室で頭に複数の外傷を負って亡くなっている53歳の息子と、敷地内の車庫から首を吊った82歳の夫を発見したということです。別居する娘からの110番通報で警察が駆けつけたところ、息子