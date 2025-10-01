「今日は可愛いくしてくれてありがとうございます」「優しく丁寧にカウンセリングして頂けて心地よく過ごせました」これは９月30日までに警視庁が不同意わいせつの疑いで逮捕した藤井庄吾容疑者（33）が代表を務める美容院の女性客が口コミサイトに書き込んだコメントだ。女性の髪を美しくカットすることを生業とした男が、女性客に性的な行為を無理強いする容疑で逮捕された。一体何があったのか。事件現場と近隣店舗に話を聞いた