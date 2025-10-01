吉田優利が自身のインスタグラムを更新。8月に一般男性と結婚したことを発表した葭葉ルミを祝福し、たくさんの写真を投稿した。【ランキング】吉田優利は2位！ オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ「葭葉ルミさん 結婚おめでとうございます」と書き始めると、「私のPayPayのきせかえをいつも楽しみにしてくれている夫婦です笑 これからの2人にもいっぱい幸あれ！です」と祝福のエールを送った。投稿ではクレープを手に頬を