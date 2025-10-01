建築金物部品などの製造を手がける新潟県三条市のユニバーサルプレシジョンが、新潟地裁三条支部へ自己破産を申請した。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、1950年に創業し、1976年8月に法人改組したユニバーサルプレシジョンは、ロストワックス精密鋳造法によるステンレス鋼や低合金鋼、工具鋼、特殊鋼、耐熱鋼、炭素鋼の加工を行い、ドアの取手や高所作業で使う保安用金具などの建築金