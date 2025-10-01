「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」の対策をさらに強化するため、警察庁と警視庁はきょう（1日）、新たな捜査体制を発足させました。SNS上で実行役を募集し、各地で詐欺や強盗などを行う「匿名・流動型犯罪グループ」通称・トクリュウ。トクリュウの関与が疑われる特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺の去年1年間の被害総額は、過去最悪のおよそ2000億円にのぼり、警察庁は治安上の最重要課題として対策を進めてきました。